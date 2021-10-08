تحويل القمامة إلى كنز.. إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في دبي

2021/10/08 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخلف الشرق الأوسط وأفريقيا عندما يتعلق الأمر بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل رسمي، لكن منشأة EnviroServe في دبي تحاول تغيير ذلك.

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