وزارة الدفاع الألمانية تحقق في شبهة تطرف

2021/10/08 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفحص وزارة الدفاع الألمانية شبهة جديدة تتعلق بالتطرف في كتيبة حراسة تابعة للجيش الألماني.

وكتبت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة بعد أن تحدثت مجلة “دير شبيجل” عن الواقعة أنها ستتحرى الأمر بجدية بالغة.

وأضافت: “نشعر بالخجل الشديد… أي حالة اشتباه ليست بالأمر الهين.



نؤكد مرة أخرى: نحن لا نتسامح مع التطرف – لا يوجد أي تسامح مع أي جريمة جنائية”.

وفي الآونة الأخيرة، احتلت علاقة أحد ضباط الحرس بما يسمى بـ”حركة الهوية” عناوين الصحف.

وتحدثت “دير شبيغل” عن أدلة ملموسة على تشكيل مجموعة من الجنود اليمينيين المتطرفين داخل كتيبة حراسة تابعة لوزارة الدفاع يقال إنها تطلق على نفسها اسم “قطيع الذئاب”.

وبحسب إفادات شهود، فإن زعيم المجموعة وجه إهانات عنصرية لجنود آخرين منحدرين من أصول أجنبية.

وبحسب تقرير المجلة، ارتدى عريفا 32ًعاماً قميصاً عليه شمس سوداء ونقش يحمل عبارة “استوديو الشمس 88″، وعلى ظهر القميص يوجد عبارة “نحن بُنيّون”.

ويُستخدم رقم 88 في الأوساط اليمينية المتطرفة كرمز لتحية هتلر المحظورة.



ووفقاً للمجلة، يجري الجيش الألماني تحقيقات في الواقعة بتهمة ارتكاب سلوك متطرف وإثارة الفتن والخروج عن النظام الأساسي الديمقراطي والحر.

وكتبت الوزارة على “تويتر”: “تأدية الخدمات الفخرية البروتوكولية هو المهمة الرئيسية لكتيبة الحراسة في وزارة الدفاع الألمانية”.

ووصفت الوزارة الجنود الذين يؤدون مراسم تكريم عسكرية لضيوف الدولة أو يظهرون في احتفالات الدولة على أنهم “حرس الجمهورية الاتحادية “، موضحة أن كتيبة الحراسة مسؤولة أيضاً عن تأمين مقار عمل الحكومة الاتحادية.

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