الأمم المتحدة قلقة على المدنيين في ميانمار

2021/10/08 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه العميق اليوم الجمعة إزاء ما وصفه بنشر جيش ميانمار أسلحة ثقيلة وقوات في مناطق من البلاد تم قطع خدمة الإنترنت عنها أيضاً.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداساني، إن “المنظمة وثقت هجمات مكثفة للجيش في الشهر الماضي في ولاية تشين ومناطق أخرى مع عمليات قتل وحرق منازل في محاولة على ما يبدو لقمع المقاومة المسلحة”.

وأضافت شامداساني في جنيف، إن “أعمال العنف والتعزيزات العسكرية أصبحت مثيرة جداً للقلق من احتمال وقوع هجوم خطير للغاية ضد السكان المدنيين”.

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