مصرع واصابة 41 شرطياً بحادث مروري مروع في كركوك (صور)

2021/10/08 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، عن مصرع واصابة 41 شرطياً

بحادث اصطدام 4 مركبات على طريق كركوك -

صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "حادث مروري وقع صباح اليوم

الج

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