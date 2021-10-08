2021/10/08 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ردت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الجمعة، بشأن تقارير عن شكوى مراقب أممي بشأن مخالفات انتخابية.وذكر بيان للبعثة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “أطلعنا على تقارير إعلامية تقول بأن أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونامي ردًا على مزاعم تسجيل مخالفات انتخابية: إدعاء باطل المركز الخبري الوطني.

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