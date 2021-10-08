قائد عمليات سومر: 36 ألفاً من القوات الأمنية يؤمنون التصويت الخاص في ذي قار

2021/10/08 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت الخاص في محافظة ذي قار تسير بانسيابية عالية، فيما أشار إلى عدم وجود خروقات في المحافظة.وقال حربية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية في محافظة ذي قار، ولا وجود لخروقات".وأشار، إلى أن "عدد المراكز الانتخابية في المحافظة بلغ 21 مركزا، توزعت على نواحي وأقضية المحافظة"، مبينا أن "أعداد القوات الامنية في المحافظة من وزارتي الدفاع والداخلية بلغت نحو 36 ألف منتسب".وبدأت القوات الامنية في الساعة السابعة من صباح اليوم عملية التصويت الخاص والتي تستمر حتى مساء اليوم في الانتخابات التشريعية المبكرة والتي ستشهد اقتراعاً عاماً يوم الأحد المقبل.

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