العاصمة بغداد تسجل أدنى نسبة مشاركة في الاقتراع الخاص

2021/10/08 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أظهرت بيانات نشرتها المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة، ضعف الإقبال على التصويت الخاص من قبل عناصر أجهزة الأمن والنازحين والسجناء.

ونشرت المفوضية، 8 تشرين الأول/أكتوبر، جدولاً يظهر نسب المشاركة في محافظات البلاد حتى منتصف يوم الاقتراع الذي ينتهي في السادسة مساءً.

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إجراءات مشددة ونتائج مؤجلة

وسجلت محافظة بابل أعلى نسبة مشاركة للناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص بنسبة بلغت 48% فقط، مقابل الرصافة في العاصمة بغداد التي شهدت أدنى مشاركة بـ 31%.

ويبلغ عدد المشمولين بالاقتراع الخاص لقوات الأمن أكثر من مليون و75 ألف عنصر في عموم مدن البلاد، مقابل أكثر من 120 ألف نازح.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح، إنّ "الإقبال على التصويت الخاص جيد جدًا ويجري بسلاسة"، مبينة أنّ "الحكومة سخرت جميع مؤسساتها خدمة لعملية التصويت الخاص".

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