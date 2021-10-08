2021/10/08 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب والصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الجمعة، استحواذ مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عار حقيقي".. خطيبة خاشقجي تدخل على خط صفقة الشراء السعودية لنيوكاسل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عار حقيقي".. خطيبة خاشقجي تدخل على خط صفقة الشراء السعودية لنيوكاسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).