بعثة الأمم المتحدة تنفي تسجيل ’خرق’ داخل مركز للاقتراع الخاص في الأنبار

2021/10/08 | 15:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الجمعة، تسجيل مخالفات انتخابية في التصويت الخاص للانتخابات التشريعية في العراق.

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وذكرت البعثة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الاول 2021)، "اطلعنا على تقارير إعلامية تقول بأن أحد مراقبي الأمم المتحدة قد اشتكى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن مخالفات انتخابية اليوم، وهو ادعاء باطل بشكل قاطع".

واضاف البيان انه "في حال شهد مراقبو الأمم المتحدة أي شيء يثير القلق، فسيبلغون الأمم المتحدة بذلك".

واظهرت وثيقة متداولة، الجمعة، تسجيل خروقات داخل أحد مراكز الاقتراع الخاص في محافظة الأنبار.

وبحسب الوثيقة، فإن احد المراقبين، رصد عدم اقفال صناديق الاقتراع اثناء التصويت حتى الساعة 10:30 صباحاً، كما رصد تجوال بعض الاشخاص الذين لا يمتلكون صفة موظف في المفوضية او مراقب او ناخب، حيث قام هؤلاء الاشخاص بالتلاعب في الأجهزة.

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