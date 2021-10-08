بغداد اليوم تواكب الانتخابات.. ساعتان على إغلاق صناديق الاقتراع

2021/10/08 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواصل وكالة (بغداد اليوم)، تغطيتها لعملية الاقتراع الخاص للانتخابات النيابية المبكرة للعام 2021.

إذا بلغت نسبة المشاركة حتى الان بحسب إحصائيات المفوضية العليا للمستقلة للانتخابات نحو 45% التي أكدت عدم تسجيل أي خرق في عملية الاقتراع.

ولم يتبق على إغلاق صناديق الاقتراع سوى ساعتين، فيما لم يتأكد حتى اللحظة تمديد عملية الاقتراع من عدمه.

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