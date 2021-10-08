اتفانتينو يؤكد لدرجال إقامة مباريات منتخب العراق في البصرة

2021/10/08 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت مصادر اعلامية مقربة من رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم و وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال، اكدت ان مباريات مناخبنا الوطني المقبلة بتصفيات كأس العالم ستام في البصرة.

وقالت المصادر، ان "درجال التقى برئيس الاتحاد الدولي جياني اتفانانيو خلال مباراة باللقاء مباراتنا مع لبنان واكد له ان مباريات المنتخب المقبلة بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل مع سوريا و كوريا الجنوبية ستقام على ملعب جذع النخلة في البصرة".و ذكرت المصادر ان "اتفانتينو اطلع على تقرير اللجنة التي زارت البلد و قد اوصت برفع الحظر عن ملعبي البصرة و كربلاء الدولي".

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