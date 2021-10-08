مفوضية ديالى: نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في 36 مركزا انتخابيا بلغت 45٪ حتى الان

2021/10/08 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مكتب الانتخابات في ديالى، اليوم الجمعة، عن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في المحافظة.

وقال مدير اعلام مكتب المفوضية في ديالى سلام مهدي في تصريح خاص ل ( بغداد اليوم) إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في 36 مركزا في ديالى بلغت 45% حتى الان".

وأشار الى ان "الاعداد في تزايد خاصة وان نسبة الاقبال مرتفعة جدا دون اي خروقات او إشكالات".

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