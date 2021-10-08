2021/10/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وافق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ، على طلب الاتحاد العراقي للعبة بارسال لجنة فنية من " الفيفا " الى العاصمة بغداد نهاية شهر تشرين الاول الحالي ، للنظر في قرار رفع الحظر الكروي الدولي عن ملاعب العاصمة .وكان انفانتينو ، التقى وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال ، في العاصمة القطرية مساء امس الخميس ./انتهى5

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