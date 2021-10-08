يونامي ترد على شكوى مراقب اممي بشان مخالفة انتخابية

2021/10/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ردت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بشأن تقارير عن شكوى مراقب أممي بشأن مخالفات انتخابية.وقالت في بيان :"أطلعنا على تقارير إعلامية تقول بأن أحد مراقبي الأمم المتحدة قد اشتكى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن مخالفات انتخابية اليوم" مؤكدة انه "إدعاء باطل بشكل قاطع"../انتهى8وأشارت يونامي الى انه "في حال شهد مراقبو الأمم المتحدة أي شيء يثير القلق، فسيبلغون الأمم المتحدة بذلك./انتهى8

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