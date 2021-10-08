عبد الواحد وسط جمهور غفير: اصواتكم ستنتقم من سارقيكم

2021/10/08 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس حراك الجيل الجديد شاسوارعبدالواحد، الجمعة، في مهرجان انتخابي اقيم في السليمانية الناخبين على التصويت في الانتخابات العامة المزمع اجراؤها الاحد المقبل.

وقال عبدالواحد، (8 تشرين الاول 2021)، في خطاب القاه بين جمع غفير من مؤيدي الحراك: "اطالب منكم ان تشاركوا في التصويت وأن تنتقموا من الذين سرقوا مقدراتكم ورواتبكم".

واقال ايضا:" اصواتكم ستكون حاسمة، اميركا و الدول العظمى يراقبون هذه الانتخابات، لذالك عليكم الذهاب الى مراكز الاقتراع بعد غد والتصويت واقتلاع الفاسدين "

واضاف عبدالواحد "في يوم 10 تشرين سجلوا وسطروا باصواتكم الانتصار على الاحزاب السلطوية الفاشلة"

واشارعبد الواحد الى ان "هذه الاحزاب السلطوية الفاشلة والتي لها تجربة سياسية منذ اكثر من 70 عاما يخشون تجربتنا الفتية وحراكنا الذي ولد قبل 3 سنوات، قارنوا بأنفسكم و سوف تعلمون كيف انهم مرعوبون منا".

كما اشار "بعض الجهات تتقصد باثار موضوعة عدم نزاهة الانتخابات و حدوث عمليات التزوير لكي يحبطوا من هممكم و أن لا تذهبوا الى الانتخابات، لكن انتم اذهبوا و ادلو بأصواتكم فأنهم خائفون منكم".

وبين عبد الواحد ان "هذا العهد سيكون عهد الجيل الجديد و سيكون عهد خدمة الشعب و ليس كما فعل الاحزاب الفاشلة السلطوية خلال 30 السنة الماضية، حيث جعلوا الشعب ضحية لمصالحهم الخاصة والحزبية"

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