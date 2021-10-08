شاهد لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا لعام 2021

2021/10/08 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف.وقالت لجنة نوبل النرويجية، التي قدمت الجائزة في مدينة أوسلو يوم الجمعة، إن الجائزة مُنحت لجهودهما في حماية حرية التعبير.في كل عام، تعترف لجنة نوبل النرويجية بأي شخص أو منظمة لجهودهم وأعمالهم البارزة في تعزيز السلام.

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