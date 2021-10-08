2021/10/08 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الجمعة، بأن بلاده سوف تظل عضواً بالاتحاد الأوروبي، رغم تصاعد الأزمة مع التكتل بشأن ضرورة التزام وارسو بقوانينه، في الوقت الذي دعا فيه زعماء المعارضة إلى تنظيم احتجاجات ضد حكم المحكمة الدستورية البولندية أمس الخميس بشأن تعارض بعض بنود قوانين الاتحاد مع الدستور البولندي.

وكتب مورافيسكي في حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 كان من “المعالم البارزة” في بولندا خلال العقود الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مورافيسكي قوله إن “موقع بولندا هو داخل أسرة الدول الأوروبية وسوف يظل كذلك”.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد أن دعا زعيم المعارضة البولندية ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك للاحتجاج على الحكم المثير للجدل أصدرته المحكمة الدستورية البولندية.

وقال توسك، في تغريدة على موقع تويتر، مساء أمس الخميس “إنني أدعو جميع من يريدون الدفاع عن بولندا الأوروبية للخروج إلى ميدان كاسيل في وارسو يوم الأحد في السادسة مساء”.



وأضاف: “سويا فقط..



يمكننا أن نمنعهم”.



ويذكر أن توسك هو القائم بأعمال زعيم حزب المنصة المدنية الليبرالي المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.



وكانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت أمس الخميس بأن بعض بنود قوانين الاتحاد الأوروبي تخالف الدستور البولندي، وبالتالي أعطت القوانين المحلية السيادة على قوانين الاتحاد الأوروبي.



وقوبل هذا القرار بترحيب من حكومة وارسو وتشكك من بروكسل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا تتعهد بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا تتعهد بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).