الكاظمي يوجه بتكريم الطلبة المتفوّقين (فيديو)

2021/10/08 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، بتكريم عدداً من الطلبة

المتفوقين أصحاب المنجز الاستثنائي في

نتائج الامتحانات الإعدادية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون ا

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