المفوضية تكشف عدد المصوتين حتى منتصف النهار

2021/10/08 | 16:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاركة بالتصويت الخاص بالبصرة حتى الساعة 12 ظهراً بلغت 41 في المائة.

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