2021/10/08 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3251 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



تسجيل 2215 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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