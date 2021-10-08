2021/10/08 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_كريم_الساعدي إنَّ للتاريخ تحديدات مختلفة هي من جعلت التمايز في النظرة اليه تستند الى اختلاف الرؤى الفكرية والفلسفية وغيرها التي نظّرت له ، ومن ضمن الرؤى التي خاضت فيه هي رؤية (أبن خلدون) الذي عرفه في مقدمته بأنه : " خبرٌ عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ، وما ينشأ عن ذلك من المُلك والدول ، ومراتبه ، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوعي والتاريخ والرؤية في المصطلح - محمد كريم الساعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوعي والتاريخ والرؤية في المصطلح - محمد كريم الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).