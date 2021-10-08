2021/10/08 | 16:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ujGgW6c74D8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى سلمان: مكتب المفوضية عقد اجتماعاً طارئاً لمعالجة المشاكل التي اعترضت تصويت النازحين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى سلمان: مكتب المفوضية عقد اجتماعاً طارئاً لمعالجة المشاكل التي اعترضت تصويت النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).