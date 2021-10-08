2021/10/08 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفاقم الوضع الصحي في مناطق شمال غربي سوريا سوءا يوما بعد يوم، في الوقت الذي يعلن فيه عن أكثر من ألف إصابة يومية بفيروس "كورونا"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمال سوريا.. دلتا و"فجوات الدعم" يقربان الكارثة الصحية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمال سوريا.. دلتا و"فجوات الدعم" يقربان الكارثة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).