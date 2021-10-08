المفوضية: سنتعامل مع الخروق.. وتسريب النتائج

2021/10/08 | 17:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيل مشاكل تقنية بجهاز التصويت.

وقالت مساعد الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لم نسجل أية مشاكل تقنية بجهاز التصويت"، مضيفةً أن "منع إدخال الكاميرات لمراكز الاقتراع جاء لحماية عملية التصويت".

وبينت أن "جميع الخروقات التي وصلتنا هي قيد التحقيق وسنتعامل معها وفق القانون".

وتابعت أبو سودة أن "أي تسريب لنتائج الانتخابات يعد جريمة".

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