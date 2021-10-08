المفوضية لـ’ناس’: لا إمكانية لتمديد التصويت ’ثانية’ واحدة بسبب برمجة الأجهزة

2021/10/08 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مفوضية الانتخابات، الجمعة، تمديد وقت التصويت، إلى ما بعد الساعة السادسة مساء.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح لـ"ناس" (8 تشرين الأول 2021) إن "الأجهزة الالكترونية للتصويت، مبرمجة على أن تُغلق الساعة السادسة مساءً، ولا يمكن تمديد التصويت أكثر من ذلك".

وأضافت، أنه "لا يمكن التمديد حتى لو ثانية واحدة".





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