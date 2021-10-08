أمنية الانتخابات لـ السومرية: لم نؤشر خللاً أمنياً في الاقتراع الخاص (صور)

2021/10/08 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، عدم تسجيل خروقات أمنية خلال إجراء عملية الاقتراع الخاص.

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