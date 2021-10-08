2021/10/08 | 17:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cv1oNbjxzFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد شرطة كربلاء: 244 مركزاً انتخابياً للاقتراع الخاص وسط إجراءات أمنية بمشاركة 30 ألف منتسب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائد شرطة كربلاء: 244 مركزاً انتخابياً للاقتراع الخاص وسط إجراءات أمنية بمشاركة 30 ألف منتسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).