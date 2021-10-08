الهنداوي: المراقبون الدوليون أبدوا إعجابهم بالتنظيم في مراكز الاقتراع

2021/10/08 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، اليوم الجمعة، تدفق عدد كبير من قبل الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، فيما أشار إلى إشادة المراقبين الدوليين بالعملية الانتخابية.وقال الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية التصويت الخاص مستمرة وسط تدفق كبير من قبل المشمولين به".وأضاف، أن "المراقبين الدوليين أبدوا اعجابهم بالتنظيم في مراكز الاقتراع". وأكد الهنداوي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن تواجد المراقبين الدوليين أعطى الثقة بجدية سير العملية الانتخابية.وقال الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التصويت الخاص تسير بشكل منظم ووفق ما مخطط له"، مشيراً إلى "الإقبال على المراكز منذ الساعة السابعة صباحا".وأوضح، أن "جميع الأمور منظمة داخل المراكز، والمراقبون الدوليون متواجدون في مراكز التصويت مما أعطى الثقة بجدية سير العملية الانتخابية".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً، و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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