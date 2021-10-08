اشادة ايجابية من المراقبين الدوليين بشأن العملية الانتخابية

2021/10/08 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، اليوم الجمعة، تدفق عدد كبير من قبل الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، فيما أشار إلى إشادة المراقبين الدوليين بالعملية الانتخابية.وقال الهنداوي، في تصريح […]

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