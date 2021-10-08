مراقب دولي: لم تحدث أي خروقات بقاطع حي الأندلس في الأنبار

2021/10/08 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المراقب الدولي، بكر مهند دلي، أن عملية التصويت الخاص في قاطع حي الأندلس في الأنبار، شهدت انسيابية كبيرة، فيما لفت إلى عدم تسجيل أي خروقات خلال عملية الاقتراع.

وقال إنه من خلال المراقبة على قطاع حي الاندلس وتحديداً مدرسة الحمراء، كانت عملية التصويت سلسة جداً من ناحية مشاركة الناخبين بالتصويت الخاص وقدومهم إلى المركز الانتخابي.



وأضاف، أن العملية مرت بانسيابية بفضل الجهود المكثفة من قبل الجهات الامنية، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة ولم تحدث اي خروقات خلال عملية الاقتراع.

ولفت دلي إلى أن الجهود الأمنية وتنسيق العمل ما بين المراقبين المحليين والمراقبين الدوليين والجهات الامنية كانت أبرز أسباب سير العملية بانسيابية.

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