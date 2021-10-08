أسعار النفط تقترب من حاجز 83 دولاراً للبرميل

2021/10/08 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت أسعار النفط ارتفاعها، مساء اليوم الجمعة، لتقترب من حدود 83 دولارا.وبحسب آخر تحديث، بلغ سعر البرميل من خام برنت 82.77 دولاراً ، فيما بلغ سعر سلة أوبك 80.65 دولارا.وبلغ سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف 80.55 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل سعر 76.15 دولارا.

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