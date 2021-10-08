مقتل وإصابة 100 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مسجدًا للشيعة بأفغانستان

2021/10/08 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن تفجيرًا انتحاريًا استهدف مسجدًا شيعيًا في شمال أفغانستان، الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.

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