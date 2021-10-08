إحالة منتسبين للتحقيق بسبب الترويج لقوائم انتخابية اثناء عملية التصويت الخاص

2021/10/08 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الامنية العليا

للانتخابات، اليوم الجمعة، إحالة

منتسبين للتحقيق بسبب الترويج لقوائم

انتخابية اثناء عملية اقتراع التصويت

الخاص.

وذكرت اللجنة في بيان، انه "تم إحالة

منتسبين للتحقيق بسبب الت

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