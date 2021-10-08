2021/10/08 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى، اليوم الجمعة، داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان.ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن شاهد عيان تأكيده أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وجرح اكثر من 100 شخص بانفجار داخل مسجد شمال أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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