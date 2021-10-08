الشمري: استمرار تدفق الناخبين للتصويت قبل دقائق من إغلاق الصناديق

2021/10/08 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، الجمعة، استمرار تدفق الناخبين للادلاء باصواتهم.

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وقال الفريق اول الركن عبد الامير الشمري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 تشرين الأول 2021)، ان "تدفق القوات الامنية لا يزال مستمرا الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة".

ونفى الشمري "تسجيل أي خرق امني لحد الان".

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