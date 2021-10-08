الكاظمي: القوات الأمنية ادلت باصواتها بانتظام ومسؤولية

2021/10/08 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن التغيير بعد انتهاء التصويت الخاص للانتخابات، مؤكدا أن القوات الأمنية ادلت باصواتها بانتظام ومسؤولية في التصويت الخاص.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية اكملوا الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية"، موضحا أن "كل الإجراءات كانت ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص".

‏وأشار إلى، أنها "خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".

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