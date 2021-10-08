2021/10/08 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصدر يدلي بتعليق عقب إغلاق صناديق الاقتراع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يدلي بتعليق عقب إغلاق صناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يدلي بتعليق عقب إغلاق صناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).