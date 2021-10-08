مفوضية الانتخابات تجري القرعة اليدوية لاختيار محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/08 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرت المفوضية العليا للانتخابات، قرعة اختيار المحطات التي ستجري فيها العد والفرز اليدوي اليوم الجمعة في مقر المفوضية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حضر القرعة اعضاء مجلس المفوضين وباشراف الأمين العام علي فيصل دحام رئيس اللجنة العليا للاقتراع وبمشاركة ممثل عن فريق الامم المتحدة UNAM والمؤسسة الدولية …

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