الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق

2021/10/08 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 3251 حالة للشفاء و36 حالة وفاة في عموم المحافظات.وأشارت الى تلقي 64250 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

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