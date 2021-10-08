العمليات المشتركة: لا يوجد أي قطع للطرق أثناء عملية نقل صناديق الاقتراع َ

2021/10/08 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت قيادة العمليات المشتركة انه : لا يوجد أي قطع للطرق أثناء عملية نقل صناديق الاقتراعَمن جانبها ذكرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ان : مراكز الاقتراع ستغلق في السادسة مساءً من دون تمديد.واشارت الى ان : القوات الأمنية توفر الحماية أثناء عملية نقل صناديق الاقتراع./انتهى3

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