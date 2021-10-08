بتغريدة..الكاظمي : التصويت الخاص..خطوة اولى ناجحة لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير

2021/10/08 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : التصويت الخاص..خطوة اولى ناجحة لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير.وقال في تغريدة : ‏أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص.واضاف ان: التصويت الخاص..خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير./انتهى3

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