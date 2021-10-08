بعد انتهاء التصويت الخاص.. الكاظمي: خطوة اولى ناجحة

2021/10/08 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، انتهاء الاقتراع الخاص بأنه خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة للعراقيين في التصويت العام.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، “أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص”.

وأضاف، “‏خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير”.

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