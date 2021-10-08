الكاظمي بشأن الاقتراع الخاص: خطوة ناجحة باتجاه المشاركة الواسعة

2021/10/08 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على ان عملية الاقتراع الخاص تعتبر خطوة ناجحة باتجاه المشاركة الواسعة للشعب العراقي.وقال الكاظمي في تغريدة اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “أكمل […]

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