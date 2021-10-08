2021/10/08 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تغلق صنادق الاقتراع الخاص في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تغلق صنادق الاقتراع الخاص في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).