تصادم بين قطارين في تونس.. وإصابة 33 شخصًا على الأقل

2021/10/08 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن 33 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث تصادم بين قطاري ركاب في جنوب تونس العاصمة، مساء الخميس.قالت وكالة الأنباء التونسية إن قطار الركاب اصطدم بقطار ثابت بالقرب من محطة مقرين رياض بالعاصمة التونسية، حسب المتحدث باسم الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية، حسن الميادي.وتم نشر أكثر من 10 سيارات إسعاف وعدد من فرق الإنقاذ في الموقع وبدء تحقيق لمعرفة سبب الاصطدام.

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