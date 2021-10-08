كربلاء يقصي الناصرية في بطولة الكأس

2021/10/08 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي كربلاء بكرة القدم،

الجمعة، فوزاً مستحقاً على فريق نادي

الناصرية بهدف نظيف.

وحمل الهدف الوحيد في المباراة امضاء

اللاعب جعفر مهدي في الدقيقة العشرين من

عمر المباراة التي جرت على ملعب

النا

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