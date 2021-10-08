صالح: قواتنا الأمنية ينتظرها استحقاق وطني لحماية المواطنين في التصويت العام

2021/10/08 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن القوات الأمنية تنتظرها مهمة أخرى الأحد المقبل لحماية المواطنين في التصويت العام.

وقال صالح في تغريدة على تويتر بعد انتهاء التصويت الخاص, إن القوات الأمنية البطلة أدلت بصوتها في الانتخابات، وينتظرها استحقاق وطني بحماية المواطنين في التصويت العام, واستذكر صالح بهذه المناسبة بسالة وتضحيات الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها في مقارعة الإرهاب والانتصار عليه، ودعم الخيار الديمقراطي الدستوري للعراق عبر الانتخابات الحرة.

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