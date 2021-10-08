محمد الحلبوسي: المفوضية أنجزت يوما انتخابيا ناجحا باحتراف ومهنية عالية

2021/10/08 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ان مفوضية الانتخابات أنجزت يوماً انتخابياً ناجحاً باحتراف ومهنية عالية،

وأشار الحلبوسي في تغريدة ان منتسبي القوات الأمنية مارسوا حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن، مثمنا دور القوات الأمنية وقائدها العام مصطفى الكاظمي وهي تسجل نصراً جديداً وتسهم في الإصلاح وتكتب بالحبر البنفسجي اليوم ما كتبته بالدم بالأمس.

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