2021/10/08 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حساب القيادة المركزية الأميركية على تويتر على اللقطة باعتبارها "رائعة"، وقال إنها تضم تشكيل مقاتلات فوق الأهرامات.

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