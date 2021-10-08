مستشار الكاظمي يهدّد مخالفي العملية الانتخابية: العقوبات تنتظركم

2021/10/08 | 19:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، عبد الحسين الهنداوي، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بمعاقبة كل من يحاول استخدام سلطته للضغط على الناخب.

وقال الهنداوي، في تصريح للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص كانت عالية"، لافتًا إلى أن "الكاظمي وجه بمعاقبة كل من يحاول استخدام سلطته للضغط على الناخب".

وأضاف، أن "عقوبات تنتظر جميع المخالفين والمنتهكين للعملية الانتخابية".

وسجلت مراكز الاقتراع الخاص في العاصمة بغداد وبعض مدن البلاد جملة خروقات رصدتها صور ومقاطع مصورة، في ظل شكاوى عن غياب فرق المراقبة الدولية.

وتضمنت الخروقات الترويج لأطراف سياسية من بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودفع مبالغ مالية لمنتسبين قبيل توجههم للاقتراع، فضلاً عن إدخال أجهزة الهاتف إلى محطات التصويت.

من جهتها، نفت مفوضية الانتخابات، تسجيل أي خروق خلال عملية التصويت الخاص.

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أول تعليق من مفوضية الانتخابات

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